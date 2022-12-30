المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: لحظة اصطدام النظام بالشعب تقترب

حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، النظام المغربي من الاصطدام بالشعب محملا إياه مسؤولية أي انزلاق.

وقال ويحمان في تصريحات لقناة “الميادين” اللبنانية “إن مناهضي التطبيع في المغرب بكل أطيافهم وائتلافاتهم, ظلوا على مدار عامين ومنذ ترسيم التطبيع يتجنبون الوقوع في فخ الصهاينة والاصطدام مع النظام، لكن إذا استمر التطبيع وفرض علينا الاصطدام فالجانب الرسمي وحده من يتحمل المسؤولية”.

وأضاف قائلا: “إن المصلحة العليا للمملكة تقتضي الاسراع في طرد الصهاينة”.

وتابع ويحمان: “نحن ندين ونطالب بالتراجع عن التطبيع وغلق مكتب الاتصال الصهيوني لكن إذا استمر الجانب الرسمي في الانبطاح والهرولة، نؤكد بكل حزم، أننا لن نقبل وسنعمل على إسقاطه”، مؤكدا أن “كل التبريرات التي يقدمها المخزن لا يمكن أن تنطلي على المغاربة ومن يختار خيارات ضد إرادة شعبه هو الخاسر لامحالة”.

وأكد في السياق، أن الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في أكثر من 35 مدينة مغربية، في الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني, هي رسالة إلى الجميع لتجديد التأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع, لأنه “خيانة للقضية الفلسطينية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية”، منبها إلى “الاجماع الشعبي على رفض التطبيع وأن ما دونه لا يلزم إلا الموقعين عليه”.

كما نبه ويحمان إلى أن التطبيع، “يتم فرضه في المغرب بالاستبداد والقهر وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب المغربي وسيواصل كفاحه إلى غاية إسقاطه وغلق مكتب الكيان الصهيوني المحتل، لأن الكيان الصهيوني عدو الشعب المغربي وعدو الأمة كلها وعدو كل أحرار العالم”.