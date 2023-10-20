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المسجد الأقصى المبارك

الشروق أونلاين
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المسجد الأقصى المبارك

يعتبر المسجد الأقصى المبارك الواقع في المدينة القديمة بالقدس المحـ..تلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة

والسلام، ندعوكم لتتعرفوا أكثر على بعض تفاصيله في هذا الإنفوجراف..

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