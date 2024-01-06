المطبخ الجزائري الأول إفريقيا والثاني عربيا والـ40 عالميا حسب تصنيف تاست أطلس

احتل المطبخ الجزائري المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا والأربعين عالميا، حسب تصنيف موقع “تاست أطلس” المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي.

ووفقا للخريطة التي أدرجها الموقع البلغاري فقد تصدرت الجزائر قائمة البلدان الإفريقية بنسبة 4.31، تليها المغرب 4.24، ثم مصر 4.21، فتونس 4.02.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا هذا العام بعد لبنان والأربعين ضمن قائمة 100 أحسن مطبخ في العالم، حيث احتلت إيطاليا المركز الأول، تليها اليابان ثم اليونان.

يذكر أن المطبخ الجزائري حاز في العام 2022 على المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، والرابعة والثلاثين عالميا، وفي فيفري 2023 سيطر على قائمة الأطباق الـ25 الأفضل في قارة إفريقيا بـ 8 أطباق.

وجاء طبق الرشتة في المركز الأول، وطاجين الزيتون ومقروط اللوز في المركزين السادس والسابع، والمحاجب والشخشوخة والبوزلوف وغيرها من أطباق المطبخ الجزائري، تمّ تصنيفها في قائمة الأفضل في إفريقيا لكلّ الأنواع.

ويعتبر Tasteatlesدليل سفر تجريبي للمطبخ التقليدي يجمع بين الوصفات ومراجعات الطعام والمقالات البحثية لمشاركة نكهة عالمية للمطبخ.