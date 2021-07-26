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رياضة

الملاكم نموشي يسحق الأوغندي ويتأهل إلى ثمن النهائي

سليم.ع
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الملاكم نموشي يسحق الأوغندي ويتأهل إلى ثمن النهائي

قطع صبيحة الاثنين الملاكم الجزائري يونس نموشي في وزن أقل من 75 كلغ، ثالث تأشيرة جزائرية للدور ثمن النهائي في الأولمبياد الجارية في طوكيو.
وضمن نموشي تواجده في الدور المقبل، عقب فوزه الساحق
بـ5 -0 على منافسه الأوغندي سيموغو كافوما دافيد، في منازلة عرفت سيطرة كلية من جانب الملاكم الجزائري.
ويعد يونس نموشي ثالث ملاكم جزائري يتأهل إلى ثمن نهائي في منافسة الملاكمة، في الأولمبياد الجاري في طوكيو، بعد مواطنيه عبد الحفيظ بن شبلة ومحمد حومري، في انتظار دخول بقية الملاكمين الجزائريين المنافسة.
وعقب تأهله سيواجه الملاكم يونس نموشي الفلبيني مارسيال إيومير في ثمن النهائي الخميس المقبل.

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