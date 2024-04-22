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الممثل الإيراني مصطفى زماني في لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي بالجزائر

الشروق أونلاين
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الممثل الإيراني مصطفى زماني في لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي بالجزائر
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الممثل الإيراني مصطفى زماني

سيكون الممثل الإيراني مصطفى زماني، المعروف بأدائه لدور البطولة في مسلسل “يوسف الصديق”، عضوا في لجنة تحكيم الطبعة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي للفيلم الروائي القصير بمدينة باتنة.

وتحتضن باتنة فعاليات هذا الحدث الفني، في الفترة ما بين 11 و15 ماي المقبل. حيث يتنافس 21 فيلما روائيا قصيرا لمشاركين من 17 دولة، على جوائز المهرجان.

كما يتخلل التظاهرة عرض أفلام فلسطينية ضمن الأعمال الطويلة المبرمجة خارج المنافسة. تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وتتكوّن لحنة تحكيم هذه الطبعة من المهرجان، من تودور شابكانوف من بلغاريا رئيسا للجنة. إلى جانب العضوين مصطفى زماني من إيران، والطاهر بوكلة من الجزائر.

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