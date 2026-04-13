المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة ينهزم أمام نظيره المصري

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة في أول مباراة ودية له أمام نظيره المصري.

وانتهت المباراة والتي احتضنتها، مساء الأحد، قاعة الدكتور حسن مصطفى بالقاهرة، بهزيمة المنتخب الجزائري بأربعة أهداف لهدف واحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، برباعية نظيفة، وتمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدفه الوحيد في المرحلة الثانية.

وسيلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية هذا الثلاثاء، بذات القاعة، في ختام تربص المنتخب الوطني، الذي يندرج في إطار استعداداته لبطولة كأس إفريقيا 2026.