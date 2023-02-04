المنتخب المحلّي يكتفي بِالمركز الثاني إفريقيا

اكتفى المنتخب المحلّي لِكرة القدم سهرة السبت بِالمركز الثاني، في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وخسر محلّيو “الخضر” المباراة النهائية بِواقع ركلات الترجيح (4-5) أمام نظرائهم السنيغاليين، بعد انتهائها بِنتيجة التعادل السلبي في وقتها الأصلي والمُمدّد.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة سهرة السبت، تحت إدارة الحكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، ومُساعدَين له من السيشل وكوت ديفوار.

وتابع المقابلة من المنصّة الرّئيسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، والمسؤول الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي، ونظيره لدى اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف، فضلا عن شخصيات أخرى من مجالات مُتباينة.

وحضر المواجهة أيضا جمهور غفير ملأ مدرجات المنشأة الرّياضية العاصمية ذات المواصفات العالمية، هذا دون الحديث عن الذين قدموا إلى بلدية براقي للمشاركة في هذا “العرس” الكروي القارّي، ولو خلف أسوار الملعب.

وارتأى الناخب الوطني مجيد بوقرة الاعتماد على اللاعبين الأساسيين “المألوفين” لدى الجمهور في “شان” 2023، خاصّة وأن هذه الفلسفة التكتيكية أثمرت بِخمسة انتصارات مُتتالية، وبلوغ المحطّة الختامية، وعدم تسجيل أيّ هدف في المرمى الجزائري.

واتّسم الشوط الأوّل بِتكافؤ “النّزال”، وظهر جليّا أن ضغط النهائي أثّر كثيرا على نفسية لاعبي المنتخبَين، بِدليل التخوّف من المبادرات، واللّقطات التهديفية “المُحتشمة”، وتمركز الكرة لِعدّة فترات في وسط الميدان.

وفي المرحلة الثانية، تحسّن أداء زملاء متوسّط الميدان زكريا دراوي إلى حدّ ما، لكن النتيجة ظلّت ثابتة ومُرادفة للتعادل السلبي. حتى أعلن الحكم عن انتهائها وأمر اللاعبين بِاللّجوء إلى الوقت الإضافي.

وانخفض إيقاع التنافس في هذه الفترة الأخيرة، وساد جوّ من الترقّب والتردّد داخل المستطيل الأخضر وفوق المدرّجات. حتّى قرّر الحكم الفصل في نتيجة اللّقاء النّهائي بِركلات الترجيح، التي خسرها لاعبو بوقرة بِنتيجة (4-5)، فيما عاد اللّقب القارّي للمنتخب المحلّي السنيغالي.