المنتخب الوطني بِلباس أبيض أمام النيجر

يرتدي لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لباسًا أبيضَ، نظير اللّون الأخضر لِمنافسهم فريق النيجر.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنتان التقنيتان التابعتان للمنتخبَين بِالجزائر العاصمة، الأربعاء.

فضلا عن ذلك، تقرّر وفقا للوائح المنافسة، السّماح لِكلّ منتخب بِاستبدال خمسة لاعبين في هذه المباراة. وهو إجراء لجأت إليه “الفيفا” بعد تفشّي جائحة “كورونا” عام 2020. ذلك أن القرار القديم كان يقتضي القيام بِثلاثة استبدالات فقط.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار مباراة الجزائر والنيجر، هذا الخميس على الساعة العاشرة ليلا. بِرسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.