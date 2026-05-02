المهرجان الدولي لسيمفونية.. روسيا تبدع و الثلاثي المكسيكي يطرب الحضور

تواصلت سهرات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في دورتها 15 بأوبرا الجزائر، حيث كان عشاق الموسيقى العالمية، على موعد أمس 1ماي 2026، مع روائع الأوركسترا الروسية، التي حلقت بالجمهور عاليا، جمهور اكتظت به أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، تراقص فيه الإبداع مع العزف الراقي، بقيادة المايسترو “ميخائيل انتونينكو”، الذي رتب الأنغام وهدب صمت الحضور مع الإتقان الذي لامس رفع سقف الإبداع خلال هذا المهرجان.

رافق الأوركيسترا الروسية الراقية، العديد من روائع الأصوات التي خلدت الحضور الروسي في الجزائر خلال هذا الفعالية الثقافية، على غرارالسوبرانو بولينا شارافاروفا، التي أمتعت الجمهور بتميز صوتها، رافقنها كذلك، في هذه المساحة الراقية من السهرة الثانية للمهرجان، العازفة على ألة البيانو غابوناتاني، وعازفة الكمان، إيفا بلاكون، توليفة أبهرت الحضور بالصوت والعزف. هي سهرة روسية جميلة راقية، تضاف إلى نجاح المهرجان في دورته الخامسة عشر، التي ترفع لروح الملحن الفنان نوبلي فاضل.

أما الجزء الثاني، الذي اختمت به السهرة الثانية من المهرجان، فقدم من دولة المسكيك، ثلاثي أطرب جمهور الأوبرا، في مساحة زمنية، تداول عليها السوبرانو ريبيكا أولفيرا، والبرايتون كارلوس راينصو، رافقهما العازف على الة البيانو رولاندو غارزا رو رودريغيز، كانت بمثابة فسحة موسيقية، راقية، صفق لها الجمهور الذي اختار السهرة الثانية من هذا المهرجان، لتكون ذكرى له، بمعية السيمفونية العالمية.