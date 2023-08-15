الناتو : يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف إذا تنازلت عن جزء من أراضيها لروسيا

يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الناتو إذا تنازلت عن جزء من أراضيها لروسيا، هذا ما قاله مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو، ستيان جنسن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”.

حسب ذات المصدر فقد قال ستيان جنسن، للجريدة النرويجية “فيردنس غانغ” اليوم الثلاثاء 15 أوت “أعتقد أن الحل قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وتحصل على عضوية الناتو في المقابل. وفي الوقت نفسه، يتعين على أوكرانيا أن تقرر بنفسها متى وتحت أي ظروف تريد التفاوض”.

الوكالة ذكرت أيضا أن جنسن قال إن وضع أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب قيد التفاوض بالفعل وأن قضية التنازل عن الأراضي لروسيا قد أثيرت بالفعل. موضحا “أنا لا أقول إن هذا يجب أن يحدث. لكن هذا قد يكون حلاً محتملاً”.

وزارة الخارجية الأوكرانية تعلق

وزارة الخارجية الأوكرانية علقت على تصريحات ستيان جنسن على لسان المتحدث باسمها، أوليغ نيكولينكو. المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية قال أن الحديث عن انضمام أوكرانيا للناتو مقابل تنازلها لروسيا عن أجزاء من أراضيها “غير مقبول على الإطلاق”

أولينغ نيكولينكو كتب على صفحته في فايسبوك “لقد تصرفنا دائمًا على أساس الافتراض بأن لا الحلف ولا أوكرانيا منخرطون في التجارة الإقليمية. إن المشاركة الواعية أو غير الواعية لمسؤولي الناتو في تشكيل رواية تنازل أوكرانيا عن أراضيها في مصلحة روسيا”.

مكتب رئيس أوكرانيا يتفاعل

مكتب الرئيس الأوكراني من جهته تفاعل مع تصريحات ستيان جنسن على لسان مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولياك. الأخير وصف هذه التصريحات بـ”السلام السيء”.

ميخايلو بودولياك كتب على حسابه في تويتر “تجارة الأراضي بمظلة الناتو؟ أنه أمر مثير للسخرية. وهذا يعني تعمد اختيار هزيمة الديمقراطية، وتشجيع مجرم عالمي، والحفاظ على النظام الروسي، وتدمير القانون الدولي، ونقل الحرب إلى الأجيال الأخرى.”

ديميتري ميدفيديف يعلق

روسيا من جهتها علقت على المقترح. فكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف “فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف شمال الأطلسي: يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى النيتو إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها، الفكرة غريبة، السؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة مثيرة للجدل إلى حد كبير، ومن أجل دخول الكتلة، سيتعين على سلطات كييف أن تتخلى حتى عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة، حسنًا، سيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفيف.”