الناطقة باسم الحكومة البريطانية: الجزائر شريك تجاري واستثماري هام
قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، إن الجزائر تعد شريكا تجاريا واستثماريا هاما لبلادها، مشيرة إلى أن قيمة المبادلات بلغت 2.6 مليار جنيه استرليني.
وأكدت روزي دياز، الأربعاء، وفي حوار لإذاعة الجزائر الدولية أن مجلس الأعمال البريطاني الجزائري يعمل منذ أزيد من 16 سنة على ربط التواصل بين رجال أعمال البلدين، وقد نجح في تنظيم 57 لقاء، مشيرة إلى استقلالية المجلس الذي يحظى بدعم تام من السفارة البريطانية.
ووصفت المتحدثة العلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا بالوثيقة والإستراتيجية، مضيفة بأن الجزائر تعد شريكا تجاريا و استثماريا هاما لبلادها.
وحول القضايا الإقليمية أكدت روزي دياز دعم بلادها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل منصف للشعب الصحراوي، يقود إلى تقرير المصير.
🔴#حصري.. الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا @RosieDyasUK تؤكد مواصلة دعم بلادها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل الى حل سياسي عادل ينص على تقرير المصير للشعب الصحراوي.
⭕ @BedreddineMouh2
▪️الحوار كاملا: https://t.co/KsxMPVrUyG@ukinalgeria pic.twitter.com/TOM3olhX54
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 20, 2021
وبخصوص التطورات السياسية في ليبيا، قالت روزي دياز إن المملكة المتحدة تعد داعما قويا لعملية السلام في ليبيا ، مشيرة إلى أن بلادها تنسق الجهود مع الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية مستدامة في البلاد.
و في معرض حديثها عن أزمة سد النهضة، أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإذاعة الجزائر الدولية ان بريطانيا لا تنفك تحث حكومات الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء و تشغيل السد بما يجسر هوة الخلاف القائم بينها.