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الجزائر

النرويج تهنئ الجزائر على نجاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الشروق أونلاين
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النرويج تهنئ الجزائر على نجاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية
ح.م
كاتب الدولة لدى وزير الخارجية النرويجي مع لعمامرة

هنأ كاتب الدولة لدى وزير الخارجية النرويجي إرلينغ ريميستاد، الجزائر على نجاح مبادرة الرئيس تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال ريميستاد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، إن توقيع إعلان الجزائر “خطوة مهمة نحو حلّ القضية الفلسطينية، وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط”.

جاء ذلك لدى استقبال المسؤول النرويجي، من طرف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد رحب الطرفان في حديثهما بوضع العلاقات بين الجزائر والنرويج، “والآفاق الواعدة لتعزيزها وتنويعها. خاصة في مجالات الطاقة والتعليم العالي والنقل والأشغال العامة”.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لـ”التقارب الكبير في مواقف البلدين، حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء لقاء لعمامرة مع ريميستاد، عقب جلسة عمل موسّعة ترأسها عن الجانب الجزائري الأمين العام للوزارة عمار بلاني.

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