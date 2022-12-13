النقل البحري: إلغاء 4 رحلات دولية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الثلاثاء، عن إلغاء عدد من الرحلات البحرية، دون الكشف عن الأسباب.

وحسب بيان للمؤسسة نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن الرحلات المعنية بالإلغاء هي:

1- وهران-أليكانتي المبرمجة بتاريخ 2022.12.15 على الساعة 19:00سا

2- أليكانتي-وهران المبرمجة بتاريخ 2022.12.16 على الساعة 19:00سا

3- مرسيليا-سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2022.12.28 على الساعة 12.00 سا

4- سكيكدة-مارسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.02 على الساعة 12.00 سا

وفي الأخير عبرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري عن إعتذارها من المسافرين.