النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الأحد، عن تعديل برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا، بسبب إجراءات تنظيمية.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم نقل المسافرين الحاجزين على رحلة 5 نوفمبر 2025، المبرمجة على الساعة الرابعة مساءً، إلى رحلة بتاريخ 8 نوفمبر في التوقيت نفسه، على متن السفينة “باجي مختار 3” انطلاقا من مرسيليا نحو الجزائر.

أما المسافرون الحاجزون على رحلة الجزائر مرسيليا ليوم 6 نوفمبر 2025، فقد تمت إعادة برمجتهم للسفر يوم 10 نوفمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا على متن السفينة ذاتها. وذلك حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.