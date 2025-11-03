-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الأحد، عن تعديل برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا، بسبب إجراءات تنظيمية.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم نقل المسافرين الحاجزين على رحلة 5 نوفمبر 2025، المبرمجة على الساعة الرابعة مساءً، إلى رحلة بتاريخ 8 نوفمبر في التوقيت نفسه، على متن السفينة “باجي مختار 3” انطلاقا من مرسيليا نحو الجزائر.

أما المسافرون الحاجزون على رحلة الجزائر مرسيليا ليوم 6 نوفمبر 2025، فقد تمت إعادة برمجتهم للسفر يوم 10 نوفمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا على متن السفينة ذاتها. وذلك حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.

مقالات ذات صلة
رئيس الجمهورية: مبادئ نوفمبر بوصلة الجزائر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

رئيس الجمهورية: مبادئ نوفمبر بوصلة الجزائر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

في ذكرى أول نوفمبر.. أمريكا تُثمن مسار الجزائر التاريخي نحو الاستقلال

في ذكرى أول نوفمبر.. أمريكا تُثمن مسار الجزائر التاريخي نحو الاستقلال

بوغالي: نوفمبر محطة لتجديد الالتزام برسالة الشهداء

بوغالي: نوفمبر محطة لتجديد الالتزام برسالة الشهداء

الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

من باتنة.. انطلاق أول رحلة مباشرة نحو هذه الوجهة

من باتنة.. انطلاق أول رحلة مباشرة نحو هذه الوجهة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد