-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الحافلة اصطدمت بسيارة لنقل الوقود كانت تسير في الاتجاه المعاكس

النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول حادث المرور المميت بتمنراست

الشروق أونلاين
  • 835
  • 0
النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول حادث المرور المميت بتمنراست
ح.م
الحافلة المنكوبة

 أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست بفتح تحقيق حول حادث المرور الذي وقع فجر الأربعاء بشمال تمنراست، مسفرا عن وفاة 34 شخصا وإصابة 12 آخرين.

و جاء في بيان للنيابة أن الحادث المميت، وقع إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين، ومركبة نفعية من نوع تويوتا هيلوكس محمّلة بالوقود، كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وكانت الحافلة متّجهة في طريقها من أدرار إلى تمنراست. قبل وقوع الحادث على مستوى قرية أوتول التي تبعد نحو 20 كلم عن المدينة، باتجاه بلدية عين امڨل.

و أفاد البيان بأن النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست تنقل إلى مكان الحادث. وأمر بفتح تحقيق في القضية.

مركبة نفعية كانت تقل الوقود وتسير في الاتجاه المعاكس اصطدمت بحافلة نقل المسافرين

مقالات ذات صلة
سحب “التعاون الإسلامي” لرئاسة لجنة القدس من ملك المغرب

سحب “التعاون الإسلامي” لرئاسة لجنة القدس من ملك المغرب

تحديد نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 بـ892.500 دينار

تحديد نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 بـ892.500 دينار

رسميا.. الجزائر تحتضن مقر اتحاد المجالس الاقتصادية العربية

رسميا.. الجزائر تحتضن مقر اتحاد المجالس الاقتصادية العربية

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

عبد القادر جويمعة.. أصغر ناجحي البكالوريا عمره 16 سنة

عبد القادر جويمعة.. أصغر ناجحي البكالوريا عمره 16 سنة

الرئيس تبون: نشكر دعم الصين لطلب انضمامنا إلى منظمتي بريكس وشنغهاي

الرئيس تبون: نشكر دعم الصين لطلب انضمامنا إلى منظمتي بريكس وشنغهاي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد