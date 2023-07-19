النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول حادث المرور المميت بتمنراست

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست بفتح تحقيق حول حادث المرور الذي وقع فجر الأربعاء بشمال تمنراست، مسفرا عن وفاة 34 شخصا وإصابة 12 آخرين.

و جاء في بيان للنيابة أن الحادث المميت، وقع إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين، ومركبة نفعية من نوع تويوتا هيلوكس محمّلة بالوقود، كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وكانت الحافلة متّجهة في طريقها من أدرار إلى تمنراست. قبل وقوع الحادث على مستوى قرية أوتول التي تبعد نحو 20 كلم عن المدينة، باتجاه بلدية عين امڨل.

و أفاد البيان بأن النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست تنقل إلى مكان الحادث. وأمر بفتح تحقيق في القضية.