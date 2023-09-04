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النيجر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني

الشروق أونلاين
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النيجر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني
أرشيف
النيجر

أعلنت وزارة النقل في حكومة النيجر الانتقالية، عن إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني.

وأغلقت النيجر مجالها الجوي أمام جميع الطائرات، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقدّمت الجزائر مبادرة لحلّ أزمة الانقلاب في النيجر عبر الحوار السياسي والطرق الدبلوماسية، مؤكدة رفضها لأي تدخّل عسكري في البلاد.

وشكّل الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، مجلس وزراء انتقاليا لحكم البلاد، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وعيّن تشياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تشياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية في مسكنه بنيامي.

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