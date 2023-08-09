النيجر : قادة الإنقلاب يتهمون فرنسا باختراق الحظر الجوي وتحرير إرهابيين

اتهم قادة الإنقلاب في النيجر فرنسا باختراق الحظر الجوي وتحرير إرهابيين، وهذا عبر بيان نشروه اليوم الأربعاء 9 أوت.

اتهم قادة الإنقلاب العسكري في النيجر، فرنسا باختراق الحضر الجوي الذي فرضوه وبمهاجمة مواقع نيجيرية و”تحرير إرهابيين”. هذا عبر بيان نشروه على شكل فيديو.

قادة الإنقلاب قالوا أن طائرة حربية فرنسية اخترقت هذا صباح اليوم، الأربعاء 9 أوت، الأجواء الجوية النيجيرية رغم قرار إغلاق الحدود الجوية، كما قامت القوات الفرنسية “بإطلاق سراح 16 إرهابيا”.

قادة الإنقلاب أضافوا في بيانهم أنهم قاموا “برفع حالة التأهب لجميع قوات الأمن والدفاع وذلك لمواجهة أي خطط فرنسية تهدف لزعزعة الأمن والإستقرار في النيجر”.

من جهتها فرنسا لم تعلق بعد على هذه الإتهامات إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وكان الإنقلابيون في النيجر قد أغلقوا الأجواء الجوية للبلاد تجنبا لأي تدخل أجنبي.

ومن جهة أخرى، قامت الأمس كل من مالي وبوركينافاسو وعبر بيان مشترك، من تحذير مجلس الأمن للإتحاد الإفريقي من نتائج أي تدخل عسكري في النيجر.