الهلال الأحمر الإيراني: إنقاذ 7215 شخصا من تحت الأنقاض منذ بداية الحرب

أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند يوم الأربعاء، أن فرق الإغاثة تمكّنت من إنقاذ 7215 شخصا من تحت أنقاض الدمار الناجم عن العمليات العسكرية ضد البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم عن كوليوند، أن المسعفين الإيرانيين حققوا أرقام قياسية في نسبة نجاح عمليات الإنقاذ. حيث قُدّر معدل زمن الوصول إلى المواقع المستهدفة أقل من 4 دقائق رغم كافة الصعوبات.

كما كشف كوليوند عن حجم الدمار الذي طال المنشآت الحيوية، مشيرا إلى “تضرر 339 وحدة علاجية، تشمل صيدليات ومستشفيات، ومراكز صحية. فضلا عن تضرر 32 جامعة ومركزا تعليميا”.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الحرب 20 مركزا تابعا للهلال الأحمر، و15 جسرا ومنشأة لسكك الحديد. و5 خزانات وقود، ومطارات وطائرات مدنية وسيارات إسعاف، يتابع المصدر.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.