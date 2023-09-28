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الجزائر

الوزير الأول يدعو إلى تشجيع المستثمرين في مجال السياحة

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يدعو إلى تشجيع المستثمرين في مجال السياحة
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أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وفي كلمة له خلال افتتاح هذه الطبعة، طالب الوزير الأول بتشجيع المُستثمرين في مجال السياحة باعتبارها أحد الروافد الهامة للإنعاش الإقتصادي.

وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة العمل على ترقية السياحة بكل أنواعها لاستقطاب المزيد من السياح، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 249 منطقة للتهيئة السياحية.

وحسب الوزير الأول فإن السياحة الجزائرية تعرف قفزة نوعية والدليل على ذلك إرتفاع عدد السياح مقارنة بالسنة الماضية.

كما اعتبر بن عبد الرحمان أن دخول مليون و600 ألف سائح إلى الجزائر عدد معتبر  لكن يتوجب العمل أكثر لإستقطاب المزيد.

وستكون الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار “SITEV” من 28 سبتمبر إلى غاية 01 أكتوبر، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 300 عارض من 30 دولة، حيث يعتبر الصالون نافذة لعرض وبيع المنتجات والخدمات لأكثر من 80 ألف زائر مستهدف.

ويهدف الصالون إلى “إبراز المبادرات التي تم تطويرها في الجزائر في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني”.

كما سيعرف المعرض “تنظيم عدة نشاطات ومؤتمرات موضوعاتية وعروض فنية ولقاءات مباشرة ما بين المتعاملين السياحيين سواء كانوا وطنيين أو أجانب”.

للإشارة فإن تنظيم الطبعة الـ22 من قبل محافظة مهرجان الصالون الدولي للسياحة والسفر، حيث يعتبر “أكبر حدث من نوعه في شمال إفريقيا وإفريقيا من حيث عدد المشاركين وتنوعهم وجودتهم”.

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