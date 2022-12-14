الوزير الأول يلتقي رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الثلاثاء بواشنطن، على هامش مشاركته في القمة الأمريكية-الإفريقية، لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

واستقبل بن عبد الرحمان الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة “هيكايت اينرجي”، ديفيد ويلهام، حيث تطرق معه الى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال.

كما استقبل الوزير الأول رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج بشركة شيفرون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، كلاي نف، حيث تم استعراض مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.

وحرص الوزير الأول خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على إبراز جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال الجديد في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.

وفي السياق ذاته، استقبل بن عبد الرحمان عضو الكونغرس الأمريكي، تروي نهليسن حيث سمح اللقاء بالتطرق إلى العلاقات الجزائرية -الأمريكية وسبلت عزيزها في شتى المجالات الاقتصادية، لاسيما من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.

وفي ختام اليوم الأول من أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، شارك الوزير الأول في مأدبة عشاء أقامتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث، وذلك بحضور أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.