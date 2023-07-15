الوكالات السياحية تستأنف العمرة شهر سبتمبر

السعودية أعلنت فتح المناسك بداية من الفاتح محرّم

ينطلق موسم العمرة رسميا بالمملكة العربية السعودية بتاريخ أول محرّم، أي الأربعاء المقبل، في وقت تستعد وكالات السياحة والأسفار الجزائرية لاستئناف نشاط العمرة بداية من شهر سبتمبر المقبل، بالموازاة مع تحضير السلطات الرسمية لإقرار دفتر شروط يضبط النشاط، ويمنع التجاوزات ويُصفّي أولئك المتورّطين في المخالفات خلال موسم الحج المنقضي.

ووفق ما علمته “الشروق”، يٌرتقب رفع تقرير الحج للموسم الحالي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أسابيع، بعد عودة مسؤولي الوفد المنظّم الأسبوع المقبل كأقصى حد، ليتم في أعقاب ذلك إعداد دفتر شروط جديد وصارم يؤطّر موسم العمرة، ويمنع التجاوزات ويضمن المزيد من الراحة للمعتمرين الجزائريين.

وأكد مصدر من الوفد المنظم لـ”الشروق”: “أن استئناف موسم العمرة سيكون شهر سبتمبر المقبل، وسيسبق ذلك تقديم تقرير الحج للسلطات العليا في البلاد، وإعداد دفتر شروط لموسم العمرة الجديد وترشّح الوكالات الراغبة في المشاركة”.

ويُرتقب أن يتضمن دفتر الشروط هذه المرة أعباء صارمة للوكالات الراغبة في المشاركة في تنظيم الموسم لمنع التحايل على المعتمرين وضمان تطبيق العقود والاتفاقيات، خاصة وأن ديوان الحج والعمرة يمنح المعتمر حق تقديم شكوى أو التبليغ ضد أي وكالة لا تلتزم بالوعود الموقعة في العقد أو الاكتتاب بين المعتمر والوكالة السياحية، كما سيتم فرض شروط لقبول المعتمرين، تفاديا للسيناريوهات المسجلة السنوات الماضية حين تعرّض أحد المعتمرين الجزائريين لاعتداء أسفر عن وفاته، إذ يشترط لقبول نقل المعتمر الصحة والسلامة الجسدية والعقلية والقدرة على أداء المناسك.

وينتظر أن يفرض دفتر الشروط -حسب المصدر- عقوبات ضد الوكالات المخالفة لشروط الإسكان والفنادق المصرح بها أو التي تقوم ببيع البرامج الشكلية للأفراد أو الوكالات والتي تعتبر متاجرة بالتأشيرة، من خلال التشديد على الوكالة بضرورة الالتزام بإسكان المعتمرين في نفس الفنادق المختارة في البرامج المصرح بها في البوابة الجزائرية للعمرة، وكل مخالفة لما ذكر يعرض الوكالة للسحب الفوري للترخيص مع تجميد حسابها لدى وزارة الحج والعمرة وحرمانها من تنظيم العمرة لثلاث سنوات متتالية.

كما توقّع المصدر ذاته ارتفاع عدد الوكالات المعنية بتنظيم العمرة هذا الموسم في ظل زيادة عدد المعتمرين، وهو ما تترجمه الطلبات المودعة على طاولة الوكالات، بعد أن شهدت انخفاضا في المواسم الماضية، جراء تفشي وباء كورونا والشروط الصارمة التي أعقبت اختفاء الوباء. وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، قبل أيام، عن بدء موسم العمرة من خلال بداية إصدار التصاريح اللازمة للراغبين في زيارة البقاع، حيث يأتي ذلك بعد تصريحات السلطات السعودية بنجاح موسم الحج، وتمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة.