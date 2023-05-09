الوميض الضوئي الذي شُوهد في سماء الجزائر.. مركز الفلك يوضح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صبيحة الإثنين، صورا وفيديوهات عديدة لوميض ضوئي شوهد في سماء الجزائر، متسائلين عن ماهيته وخطورته؟

مركز البحث في علم الفلك والفيزياء، أكد، الثلاثاء في بيان له رَصَدَ، كرة نارية (نيزك)، ليلة 7 إلى 8 ماي 2023 حوالي الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي منتصف الليل.

وأوضح المركز أن الكرة النارية كانت ساطعة جداً وأنتجت ذيلاً ضوئياً مستمراً دام عدة ثواني من الغرب إلى الجنوب الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن الجرم السماوي الذي شوهد، هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية ودخل بعد ذلك الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة فوق صوتية.

وفقًا للحسابات الأولية فقد قُدِرَتْ كتلة النيزك بحوالي 10 كيلوغرام وقُدِرَ ارتفاع الكرة النارية أثناء الوميض الضوئي الأول بحوالي 25 إلى 40 كيلومترا في السماء.

وطمأن المركز المواطنين كون هذه الظاهرة الفلكية طبيعية تحدث بإنتظام في العالم (بوتيرة 10 مرات في السنة تقريبا بنفس طاقة النيزك الذي رُصد) كما يجدر التنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي.