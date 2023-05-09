-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوميض الضوئي الذي شُوهد في سماء الجزائر.. مركز الفلك يوضح

الشروق أونلاين
  • 867
  • 0
الوميض الضوئي الذي شُوهد في سماء الجزائر.. مركز الفلك يوضح
ح.م
إحدى الصور المتداولة للوميض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صبيحة الإثنين، صورا وفيديوهات عديدة لوميض ضوئي شوهد في سماء الجزائر، متسائلين عن ماهيته وخطورته؟

مركز البحث في علم الفلك والفيزياء، أكد، الثلاثاء في بيان له رَصَدَ، كرة نارية (نيزك)، ليلة 7 إلى 8 ماي 2023 حوالي الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي منتصف الليل.

وأوضح المركز أن الكرة النارية كانت ساطعة جداً وأنتجت ذيلاً ضوئياً مستمراً دام عدة ثواني من الغرب إلى الجنوب الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن الجرم السماوي الذي شوهد، هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية ودخل بعد ذلك الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة فوق صوتية.

وفقًا للحسابات الأولية فقد قُدِرَتْ كتلة النيزك بحوالي 10 كيلوغرام وقُدِرَ ارتفاع الكرة النارية أثناء الوميض الضوئي الأول بحوالي 25 إلى 40 كيلومترا في السماء.

وطمأن المركز  المواطنين كون هذه الظاهرة الفلكية طبيعية تحدث بإنتظام في العالم (بوتيرة 10 مرات في السنة تقريبا بنفس طاقة النيزك الذي رُصد) كما يجدر التنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي.

مقالات ذات صلة
انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا

انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا

الخارجية تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

الخارجية تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة حيّز الخدمة في 5 جويلية (صور)

مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة حيّز الخدمة في 5 جويلية (صور)

أحدهم مسيحي.. إدانة عناصر “الماك” المتطاولين على الذات الإلهية

أحدهم مسيحي.. إدانة عناصر “الماك” المتطاولين على الذات الإلهية

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 08 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 08 ماي 2023

سوريا!

سوريا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد