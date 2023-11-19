امتيازات جبائية ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في الميدان الفني والإبداعي

وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي لـ"الشروق":

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال حوار أجرته مع “الشروق”، عن الامتيازات التي سيمنحها قانون الفنان لمنتسبيه، الذين سيحظون بــالأولــويــة فــي التشغيل، من خلال إلزام المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي، بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة كبيرة في مختلف الأعمال والنشاطات الفنية، بالإضافة إلى إعفاء بعض النشطات الفنية من الرسوم الجبائية، واستفادة الفنانين والمؤسسات الفنية من امتيازات جبائية وشبه جبائية ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في الميدان الفني والإبداعي.

تحدث قانون الفنان عن نصوص تطبيقية، متى سترى النور؟

قبل الرد مباشرة على سؤالكم، اسمحوا لي أن أقول أن صدور هذا المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان يعتبر حدثا ثقافيا جليلا، وتاريخيا غير مسبوق في المشهد الثقافي الجزائري، فهو من أهم المكتسبات الثقافية في بلادنا، والفضل كل الفضل في ذلك يعود إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، راعي الثقافة والمثقفين في البلاد، الذي أكد في التزامه السادس والأربعين على ضرورة تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني، وها هو اليوم يكرس ذلك من خلال إصدار هذا القانون الأساسي الذي كان حلما يراود أهل الفن فتحقق اليوم لهم، فباسمهم جميعا أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى السيد رئيس الجمهورية، وبالعودة إلى سؤالكم أقول أنه ينبثق عن نص المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023،المتضمن القانون الأساسي للفنان، نصوص تنظيمية وتطبيقية وتتمثل في ثلاثة نصوص، أولها نص يحدد كيفيات تطبيق المادة 16 من مشروع المرسوم الرئاسي لقانون الفنان والتي تنص على استحداث الية لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد تعويض الفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية خلال فترة التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، والثاني نص يحدد كيفيات تطبيق المادة 27 من مشروع المرسوم الرئاسي لقانون الفنان والتي تنص على ان التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية، وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها، تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،أما النص الثالث فيحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من مشروع المرسوم الرئاسي لقانون الفنان والتي تنص على تحديد وتحيين مدونة المهن الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها، وقد تم تنصيب لجان شرعت في إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية سالفة الذكر، وسترى النور خلال السداسي الأول من سنة 2024، وذلك بعد مرورها على مراحل عدة بما فيها مناقشتها وإبداء الرأي فيها من طرف مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة و كذا مجلس الحكومة.

أشار القانون إلى دور التعاونيات الثقافية، ما هي الاستراتيجية التي ستنتهجها الوصاية ميدانيا لمرافقتها بعد صدور النص التطبيقي للتعاونيات؟

بعد صدور النص التطبيقي الخاص بالتعاونية الفنية، ستشرع الوزارة في مرافقة التعاونيات الموجودة في الساحة الثقافية لمطابقة قوانينها الأساسية لأحكام النص التطبيقي، ويسلمها الاعتمادات والرخص الضرورية للنشاط الفني، كما يتم إنشاء بطاقية وطنية خاصة بالتعاونيات، وهي عبارة عن بنك معلومات يشمل كل المعطيات الخاصة بالتعاونيات، وتهدف إلى عصرنة وضمان مصداقية المعطيات الإحصائية، وكذلك تخفيف الإجراءات المتعلقة بإحداث نشاطات ومناصب شغل، كما تعتزم الوزارة تنظيم دورات تدريبية في المقاولاتية الفنية لفائدة مسيري التعاونيات، بهدف تعزيز روح المقاولاتية لديهم، وتحقيق المكتسبات المعرفية والتقنية الضرورية، كما ستسعى وزارة الثقافة والفنون لتمكين التعاونيات الفنية لاستفادتها من الدعم المالي، من أجل القيام بواجبها وتحقيق أهدافها ورسالتها التي أنشئت من أجلها.

يحتاج القانون إلى شرح وتفسير على المستوى القاعدي، هل ثمة برنامج لشرح مزاياه ميدانيا؟

لقد أسديت تعليمات في هذا الخصوص، وأعلنت عنها في أثناء الندوة الصحفية بتاريخ 08 نوفمبر 2023 لتنظيم لقاءات جهوية، ولقاء وطني مع الفنانين والفاعلين في المشهد الثقافي والفني، من أجل شرح مضمون القانون الأساسي للفنان، والمزايا التي يمنحها لصالح الفنان، وسينشط هذه اللقاءات ممثلون عن كل من: المجلس الوطني للفنون والآداب، الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، المدراء الولائيين للثقافة، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المديرية الولائية للتشغيل والضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، المفتشية الولائية للعمل، المديرية الولائية للضرائب وسننظم لقاء وطنيا اليوم بقصر الثقافة مفدي زكرياء نسعى من خلاله إلى شرح ما تضمنه قانون الفنان في أهم المحاور على غرار حقوق وواجبات الفنان والمفاهيم، الحماية الاجتماعية للفنان، الفنان وعلاقة العمل، الأحكام الخاصة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب.

ما الميكانيزمات التطبيقية على المستوى المركزي والقطاعي لتطبيق هذا القانون بشكل ملموس؟

تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى رقمنة مختلف القطاعات، ونظرا لما تقدمه الرقمنة من تسهيلات كالإحصاء الدقيق للفنانين والوصول إلى المعلومات، ستطور وزارة الثقافة والفنون البطاقية الوطنية للفنانين التي يديرها المجلس الوطني للفنون والآداب، والتي تخزن فيها مختلف المعلومات الخاصة بالفنان، وتصب عن طريق الاستمارة الكترونية عند طلب الفنان لبطاقته في المنصة الالكترونية، إذ يمكن ربط بنك معلومات البطاقية مستقبلا بنظام آخر مماثل كالضمان الاجتماعي ومصالح وزارة المالية، وقد تم خلال اللقاء القطاعي مع المدراء الولائيين للثقافة الذي كان بتاريخ 05 أكتوبر 2023 مطالبة مدراء الثقافة بضرورة إنشاء خلية للإصغاء على مستوى المديريات الولائية لمرافقة الفنانين على المستوى المحلي، من أجل تحقيق المرافقة الدائمة للفنانين.

يحدد القانون الفنان بكونه “كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية…»، أعادت هذه المادة النقاش حول حقيقة من هو الفنان؟ وعلى أي أساس يتم منح هذه الصفة، مادام المجال يتيح الإبداع للجميع؟

يعرف القانون الأساسي للفنان، بأنه كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، وتمنح هذه الصفة من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب طبقا لمعايير موضوعية وشفافة، ويتم على أثرها تسليم بطاقة الفنان.

يعتقد البعض أنه وبمجرد صدور قانون الفنان، ستكون ساحة العمل ملك يديه، ما الإضافة التي يقدمها القانون الجديد في تنظيم سوق الشغل وتحديد الحقوق والواجبات، بما في ذلك دفع الضرائب؟

الإضافة التي جاء بها القانون الأساسي للفنان أنه سينظم سوق الفن بالدرجة الأولى، حيث سيساهم في خلق فرص عمل في المجال الفني أكثر مما مضى اعتبارا بأن حــامــل بـطــاقة الفـنــان سيحظى بــالأولــويــة فــي التشغيل بنسبة سبعين في المائة (%70) من مجــمــوع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، أضف إلى ذلك، إلزامية المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة ثمانين في المائة (%80)، على الأقل من مجموع المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية،أما فيما يخص الضرائب فهناك نشطات فنية معفاة من الرسوم الجبائية، وسنسعى مع الدوائر الوزارية ذات الصلة لاستفادة الفنانين والمؤسسات الفنية من امتيازات جبائية وشبه جبائية ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في الميدان الفني والإبداعي.

تطرح بعض المهن الفنية على غرار الفنون التشكيلية والحرف إشكالية الانتساب ” بين وزارتي الثقافة والسياحة” كيف ستعامل معها القانون؟

للشخص كامل الحرية في اختيار الصفة التي يراها مناسبة له، إذا أراد الحصول على صفة الفنان بحمله لبطاقة الفنان، فوجوبا أن تكون المهنة الممارسة على مدونة المهن الفنية التي يضعها ويحينها المجلس الوطني للفنون والآداب، والتي لها صلة بالإبداع وإعادة الإبداع أو الأداء.

صنف القانون الجديد التقنيين في السينما والسمعي البصري ضمن المهن الفنية المعنية بمزايا هذا القانون، لكن هذه الفئة لم يتم الفصل في أحقية حصولها على بطاقة الفنان بعد، التي تعتبر بحسب القانون القاعدة الأساسية للاستفادة منه؟

يخضع لأحكام القانون الأساسي للفنان، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني، ففئة تقنيي السينما والسمعي البصري لهم نفس الحقوق والواجبات التي تضمنها القانون وكذا الامتيازات التي تمنحها بطاقة الفنان، حيث تسلم لهم بطاقة فنان تثبت صفتهم وتخول لهم الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

للتذكير، إن بطاقة الفنان يسلمها المجلس الوطني للفنون والآداب، استنادا لمعايير موضوعية ومن خلال البطاقة المهنية للسينما أيضا، مبين فيها المهنة التي يمارسها تقني الأعمال الفنية من خلال المشاركة بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم والوسائط، وهي المهن التي تتضمنها مدونة المهن الفنية التي تحدد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد اقتراح من المجلس الوطني للفنون والآداب.