انتخاب البروفيسور صدوق مديرا لبرنامج الطب الباطني بأمريكا

من بازر سكرة بسطيف إلى أريزونا

صنع الطبيب الجزائري ابن ولاية سطيف البروفيسور اليامين صدوق قصة نجاح علمية جديدة تضاف إلى رصيد الكفاءات الجزائرية في الخارج، بعد انتخابه مؤخرا بالإجماع مديرا لبرنامج الإقامة في الطب الباطني بكلية الطب في جامعة “كرايتون” بولاية أريزونا الأمريكية، وهو منصب أكاديمي رفيع يُعهد إلى الأطباء ذوي الخبرة العلمية والبحثية الطويلة لما يتطلبه من إشراف مباشر على تكوين الأطباء المقيمين وإدارة البرامج التعليمية والتدريبية في المستشفيات الجامعية.

ينحدر البروفيسور اليامين صدوق من بلدية بازر سكرة بولاية سطيف، حيث بدأت ملامح مساره العلمي مبكرا قبل أن يلتحق بجامعة سطيف لدراسة الطب، وهي المرحلة التي شكّلت الأساس العلمي الأول لتكوينه الأكاديمي.

وبعد إنهاء دراسته الطبية الأولى، واصل مساره العلمي خارج الوطن، حيث انتقل إلى جامعة دمشق لاستكمال مراحل متقدمة من التكوين الطبي، قبل أن يتجه نحو فرنسا لمتابعة تخصصاته في المجال الطبي والبحث العلمي، في تجربة أكاديمية مكّنته من الاحتكاك بعدة مدارس طبية مختلفة.

ومع بداية الألفية الجديدة، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث واصل بناء مساره المهني في عدد من المراكز الطبية والجامعات، متنقلا بين ولايات عدة من بينها نيويورك وبنسلفانيا، قبل أن يستقر في أريزونا ويواصل نشاطه الأكاديمي والبحثي.

يُعد البروفيسور صدوق من الأطباء القلائل الذين جمعوا بين تخصصين طبيين مهمين، هما الطب الباطني وطب تقويم العظام، وهو ما مكّنه من تطوير رؤية طبية شاملة تجمع بين الطب السريري والتكوين الأكاديمي.

ومع سنوات العمل والتدريس، أصبح من الأسماء المعروفة في مجال التكوين الطبي، حيث يشرف على تدريب وتكوين مئات الأطباء المقيمين والطلبة في كليات الطب، خاصة ضمن برامج الإقامة التابعة لجامعة “كرايتون” (Creighton) في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعرف برنامج الإقامة في الطب الباطني بهذه الجامعة بكونه من البرامج التي تجمع بين التدريب السريري المتقدم والبحث العلمي والنشاطات التعليمية المتخصصة، حيث يتلقى الأطباء المقيمون تدريبهم في مستشفيات جامعية كبرى ويشاركون في مؤتمرات علمية ونشاطات بحثية منتظمة.

إلى جانب نشاطه في التكوين الأكاديمي، ساهم البروفيسور صدوق في العديد من الأبحاث الطبية والدراسات العلمية التي نُشرت في مجلات طبية متخصصة، كما شارك في مؤتمرات علمية دولية ناقشت أحدث التطورات في الطب الباطني ومختلف التخصصات المرتبطة به. وقد مكنته هذه الإسهامات العلمية من نيل عدة جوائز وتكريمات أكاديمية، تقديرا لجهوده في البحث العلمي وتطوير برامج التعليم الطبي.

ورغم استقراره المهني في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال البروفيسور اليامين صدوق يحافظ على صلة وثيقة بالجزائر، حيث يشارك بانتظام في ندوات وجلسات علمية تنظمها جامعات ومؤسسات طبية جزائرية، كما يساهم في مبادرات إنسانية وجمعوية تهدف إلى دعم العمل الطبي ونقل الخبرات إلى الأطباء الشباب.

ويؤكد هذا المسار أن الكفاءات الجزائرية في المهجر ما تزال قادرة على ترك بصمتها في أكبر المؤسسات العلمية العالمية، مع المحافظة في الوقت نفسه على ارتباطها العلمي والإنساني بالوطن.

وتأتي هذه الترقية للبروفيسور اليامين صدوق بجامعة “كرايتون” في أريزونا تتويجا لمسيرة علمية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وتعكس المكانة التي بات يحتلها الأطباء الجزائريون في المؤسسات الطبية العالمية.