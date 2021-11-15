انتخاب الجزائرية مايا ساحلي لمنصب نائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان

انتخبت الاثنين، الخبيرة القانونية الجزائرية مايا ساحلي فاضل في منصب نائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الافريقي.

وهنأ وزير الخارجية رمطان لعمامرة السيدة ساحلي في تغريدة جاء فيها: هنيئا للأستاذة مايا ساحلي انتخابها بالإجماع كنائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. أتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهامها ومجهوداتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا.

ومايا ساحلي هي استاذة قانون بجامعة الجزائر منذ عام 1981 ، كما درّست بالمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية (IDRI) وبالمدرسة الوطنية للقضاة.

وعملت ساحلي محامية بالجزائر العاصمة بين 1987 إلى 1994. وهي عضو في لجنة حقوق الإنسان والشعوب الافريقية منذ 2011.

كما شغلت ساحلي منصب مقررة الاتحاد الأفريقي الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمشردون داخليا، وعضو في الفريق الافريقي الخاص المعني بعقوبة الإعدام والفريق المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبين عامي 2008 و2014 ، كانت ساحلي فاضل عضوًا في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالمنحدرين من القارة الافريقي، كما كانت ضمن فريق تحقيق أممي حولحقوق الانسان في دولة بورندي.