انتخاب روبرت فرانسيس بريفوست بابا للفاتيكان

انتخب الكرادلة المجتمعون في كنيسة سيستينا بالفاتيكان الكاردينال، روبرت فرانسيس بريفوست، ليكون البابا رقم 267، وقد اختار الكاردينال المنتخب اسم البابا ليون الرابع عشر.

وتصاعد الدخان الأبيض من المدخنة فوق كنيسة سيستينا اليوم الخميس، 8 ماي، ليُعلن أن الكرادلة الـ133 المكلّفين بالتصويت قد اختاروا البابا الجديد للفاتيكان خلفا للبابا فرنسيس والذي توفي في 21 أفريل 2025 عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

البابا ليو الرابع عشر، المنتخب على رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والحاكم الأعلى لدولة الفاتيكان، ولد في 14 سبتمبر 1955 بمدينة شيكاغو الأمريكية، وهو من أصل بيروفي-أمريكي.