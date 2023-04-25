انتشار الملاريا بالجزائر.. البروفيسور جنوحات يوضح

كشف البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة رصد أكثر من ألف حالة إصابة بالملاريا بولايات الجنوب، معتبرا أن الوضع بالجزائر تحت السيطرة.

وقال البروفيسور جنوحات، إنّ الملاريا تحت السيطرة بالجزائر، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية سنة 2019، غير أنّه أشار إلى استمرار تسجيل عشرات الحالات “المستوردة” سنوياً منذ جائحة كورونا.

وفي تصريحات لبرنامج “إضاءات” على نطاق “ملتيميديا الإذاعة الجزائرية”، كشف جنوحات عن رصد أكثر من ألف حالة بولايات الجنوب، معظمها بولاية تمنراست باعتبارها منطقة عبور للرعايا الأفارقة الوافدين من دول الساحل.

وضمن هذا السياق، أعلن جنوحات أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت استراتيجية للقضاء على الملاريا بحلول سنة 2030، وتحديداً في القارة الإفريقية وشرق آسيا.

وأضاف ضيف ” إضاءات” أنّ الوضع الصحي في الجزائر لا يبعث على القلق جرّاء مرض الملاريا، غير أنّه لم يستبعد إمكانية إدراج هذا اللقاح ضمن قائمة اللقاحات الرئيسية المعتمدة في الجزائر، والعمل على جلبه مستقبلاً إذا استدعى الأمر ذلك.