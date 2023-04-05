انطلاق العد التنازلي لامتحان “السانكيام الجديد”

البدء في إعداد وطبع المواضيع وأيام تكوينية خاصة

ستشرع وزارة التربية الوطنية في تنظيم أيام إعلامية وتكوينية، حول عمليات إعداد وطبع مواضيع امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2022/2023، وكيفيات إجرائه، وذلك ابتداء من تاريخ 9 أفريل الجاري على أن تدوم ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الخطوة، تحضيرا وتحسبا لإجراء “التقييمات” الشفوية ثم الكتابية، والتي ستنطلق بعد العودة من العطلة الربيعية، وبالضبط بداية من تاريخ 30 أفريل الجاري وتمتد إلى غاية 23 ماي المقبل.

وجاء ذلك في منشور وزاري للمديرية العامة للتعليم، يحمل الرقم 99 مؤرخ في 3 أفريل الجاري، بناء على المرجع رقم 14 المؤرخ في 18 جانفي 2023، المتعلق بتنظيم تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي.

وورد في الوثيقة، أنه قصد الشروع في إعداد وطبع مواضيع امتحان “السانكيام” بصيغته الجديدة في 12 مادة تعليمية، والانطلاق في كيفيات إجرائه، فإنه تقرر تنظيم أيام إعلامية وتكوينية من تأطير الإدارة المركزية، لفائدة مديري التربية للولايات، ورؤساء المصالح المكلفين بالامتحانات والتمدرس ومفتشي التعليم الابتدائي لمادة اللغة العربية، بالتنسيق مع الفروع الجهوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك أيام 9 و10 و11 أفريل، بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وطلبت الوزارة من مديريها الولائيين الحضور والمشاركة بقوة في هذه الأيام الإعلامية والتكوينية، مع دعوة رؤساء المصالح المكلفين بالامتحانات والتمدرس، ومفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، للمشاركة أيضا في هذه الأيام التكوينية وفق الرزنامة المحددة سلفا.

كما دعت إلى تفادي التغيب قدر المستطاع، لما للعملية من أهمية بالغة في التدرب على كيفيات إجراء امتحان “السانكيام الجديد“، الذي سيدخل حيز التطبيق خلال الموسم الدراسي الجاري، كأول تجربة ودورة، بعد إلغاء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بقرار وزاري منذ سنتين، لعدم جدواه البيداغوجية والتعليمية والتقييمية.

يذكر أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة كانت قد تعهدت في وقت سابق، بالمبادرة بتدريب تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، على الامتحان بصيغته الجديدة، بتنظيم دورة تكوينية لفائدتهم يشرف عليها أساتذتهم، سيتم خلالها برمجة مجموعة اختبارات نموذجية مصغرة، على مستوى مدارسهم الابتدائية، قصد تهيئتهم نفسيا وبيداغوجيا لاجتياز “التقييمات الكتابية”.

كما سيكون التلاميذ أيضا على موعد مع إجراء “التقييمات الشفوية”، التي ستجرى في مجالات عديدة كالتعبير الشفوي والتواصل بالنسبة للمواد اللغوية، وتقييم الأداء القرائي بالنسبة للغات، وكذا في مجال حسن استظهار القرآن الكريم وتلاوته بالنسبة للتربية الإسلامية، والتي لا بد أن تنتهي وجوبا قبل الانتهاء من التقييمات الكتابية.