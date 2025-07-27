انطلاق تأكيد التسجيلات الجامعية وإعلان التوجيهات في 5 أوت

336 ألف طالب ينجزون المرحلة الأولى والفرصة أمامهم للمراجعة

انطلقت مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية، الأحد 27 جويلية، حيث تستمر إلى غاية 29 من نفس الشهر، عبر منصة “بروغرس”، وهي بمثابة فرصة ثانية لإعادة مراجعة بطاقة الرغبات المعبر عنها في المرحلة الأولى أو تأكيدها، لتعلن نتائج التوجيه مساء يوم 5 أوت.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مرحلة تأكيد الرغبات والإعلان عن التوجيهات النهائية بعدها، كشف مستشار وزير التعليم العالي عبد الجبار داودي لـ”الشروق” عن وصول عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى إلى 336437 طالب، أي ما يقارب نسبة 91.31 من المائة، فيما تم تسجيل ولوج 346037 منهم للمنصة.

وستفتح منصة “بروغرس” من جديد بداية من 27 جويلية إلى غاية الثلاثاء 29 جويلية، من أجل تمكين الطلبة الناجحين في البكالوريا، لتأكيد رغباتهم المعبر عنها في المرحلة الأولى من التسجيل، وهذا حسب الخيارات المتاحة لكل ناجح، وفقا للمعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه ومعدلات الترتيب المعلن عنها لكل تخصص في المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2025 .

وتتيح الوزارة الفرصة من جديد للمسجلين إعادة ترتيب بطاقة رغباتهم أو تغييرها من جديد كآخر فرصة قبل التأكيد الذي تنتهي آجاله مساء يوم 29 جويلية الجاري لتصبح بطاقة الرغبات المكونة من 6 اختيارات على الأقل أو 10 على الأكثر نهائية، حيث ينبغي للطلبة التريث والتأني في الاختيار من أول رغبة إلى آخر واحدة، إذ أن الطعون بعد هذه المرحلة لا تقبل إلا في حال حصول المترشح على الرغبة صفر، أي عند توجيهه لخيار لم يكن ضمن قائمة اختياراته المعبر عنها في مرحلة تأكيد التسجيل.

كما يتعين على المترشحين تضمين بطاقة رغباتهم خيارين اثنين في الليسانس ذي توجيه جهوي أو محلي تضمنهما جامعة، وألا تقتصر الرغبات فقط على المدارس العليا، مع ضرورة قراءة دليل البكالوريا جيدا والإطلاع على الآفاق المهنية لكل تخصص وميدان، فضلا عن استشارة الأكثر خبرة في العائلة ومراعاة الميولات الخاصة في التوجيه بعيدا عن كلام الآخرين.

وفي سياق ذي صلة، ينبغي على الناجحين الجدد التأكد من لغة التدريس في الشعبة المختارة، لاسيما في تخصص العلوم الطبية والتي ستعتمد بداية من السنة المقبلة اللغة الإنجليزية بشكل أوسع مما كانت عليه سابقا، كما أن لغة التدريس المعتمدة في المدارس العليا الوطنية بالقطب العلمي والتكنولوجي هي الانجليزية، إذ تعد هذه المدارس بمثابة قطب امتياز للطلبة المميزين الناجحين بمعدلات ممتازة، بالإضافة إلى اعتماد اللغة الانجليزية في عديد التخصصات منها علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3.

عدة خيارات للناجحين وتخصصات متنوعة

وتقدم الوزارة للناجحين عدة خيارات للدراسة منها وفق نمط التعليم الحضوري في الليسانس أو الماستر المدمج أو المدارس العليا شهادة مهندس دولة، وأخرى عن بعد تتيح للناجحين الدراسة عبر منصة رقمية وفي نفس الوقت تعزيز مهاراتهم في اللغات أو العمل، فضلا عن إمكانية الدراسة بالنظام المختلط بين الحضوري على الساعة 17 مساء وعن بعد عبر أرضيات رقمية مؤهلة في جامعة التكوين المتواصل، كما يمكنهم اختيار دراسة تخصصين معا للحصول في نهاية سنوات الدراسة على شهادتي ليسانس في تخصصين مختلفين، أو دراسة تخصص ذي كفاءة مزدوجة، أو حتى التسجيل في معاهد شبه الطبي والتابعة لوزارة الصحة تحت وصاية وزارة التعليم العالي.

جامعات كبرى تفتح أبوابها وطنيا للطلبة الجدد

وسيتميز الدخول الجامعي الجديد، بعودة التسجيل الوطني لكبريات الجامعات المعروفة في عديد التخصصات بشروط ومعدلات قبول محددة، وهو توجه انتهجته الوزارة لإعادة الروح للجامعة وتعزيز روح المواطنة وتبادل الثقافات بين الطلبة من مختلف الولايات مثلما كانت عليه الجامعة من قبل، ومن بين هذه الجامعات جامعة الجزائر 3 والتي ستفتح أبوابها للطلبة من جميع الولايات لدراسة تخصص علوم إنسانية (إعلام واتصال)، حيث يشترط معدل الترتيب 12 فما فوق، وفي نفس الجامعة سيكون التسجيل وطنيا لدراسة تخصص العلوم السياسية، وأيضا علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الجزائر3 والتي ستفتح لجميع الطلبة ضمن التسجيل الوطني مع احترام المعدلات الدنيا وشروط القبول المحددة لكل تخصص، كما سيكون التسجيل بطابع وطني في تخصص علوم إنسانية (علوم الإعلام والاتصال) بجامعة قسنطينة باحتساب معدل الترتيب 12 فما فوق.

وتبرز أيضا جامعة الجزائر 2 التي ستفتح أبوابها ضمن التسجيل الوطني في عدة تخصصات وهي علوم إنسانية (علم الآثار) وعلوم إنسانية (علم المكتبات)، وهو نفس التخصص الموجود بجامعة قسنطينة 2 كتسجيل وطني، وأيضا يبرز في جامعة الجزائر 2 تخصص ترجمة عربي فرنسي اسباني، والموجود أيضا ضمن التسجيل الوطني بجامعة وهران 1 كتسجيل وطني. وتقدم في ذات السياق كل من جامعتي تيزي وزو وبجاية تخصص ترجمة كتابية شفهية عربي فرنسي أمازيغي بطابع تسجيل وطني.

وعادت جامعة هواري بومدين باب الزوار هي الأخرى لتفتح أبوابها بتسجيل وطني في تخصصين مهمين وهما الرياضيات التطبيقية والعلوم البيولوجية (ماستر ذو مسار مدمج ليسانس)، فيما نجد تخصص المحروقات ضمن التسجيل الوطني بجامعتي بومرداس وورقلة.

وفي جامعة وهران 1 يبرز تخصص الحقوق كتسجيل وطني للطلبة الناجحين بمعدل ترتيب يساوي أو يفوق 14، فضلا عن تخصص الفنون، أما جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية فتفتح أبوابها ضمن التسجيل الوطني في تخصص علوم إسلامية.

تكوين في اللغة الانجليزية عن بعد

وفي سياق متصل، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين للالتحاق بدروس تعلم اللغة الانجليزية عبر الخط من أجل تحسين مستواهم واستعدادا للدخول الجامعي، بداية من 26 جويلية الجاري وإلى غاية 25 سبتمبر المقبل، إذ يشرف على المنصة خبراء معتمدون وبتقنية الدروس المرئية عبر الخط، لتمكين الطلبة من الحصول على “مستوى B2”.