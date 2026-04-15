انطلاق “تيكستيل إكسبو” بمشاركة 200 عارض لتعزيز تنافسية صناعة النسيج

في طبعته التاسعة

تنطلق الطبعة التاسعة من الصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات “تيكستيل إكسبو” في الفترة من 20 إلى 22 أفريل 2026، بمشاركة أكثر من 200 عارض، في تظاهرة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية في هذا القطاع.

وحسب بيان للمنظمين، سيجمع الحدث 200 عارض، من بينهم 140 عارضًا وطنيًا و60 عارضًا دوليًا يمثلون دولًا رائدة في صناعة النسيج، على غرار الصين وتركيا ومصر والهند وفرنسا وتونس.

ويشكل هذا الموعد الاقتصادي منصة للمتعاملين لعقد شراكات جديدة، بما يساهم في تحسين جودة المنتوج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

كما يتضمن برنامج هذه الطبعة سلسلة من الندوات بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، لمناقشة محاور تتعلق بتطوير وعصرنة صناعة النسيج والجلود.

وسيتم بالمناسبة تنظيم “ماستر كلاس” من طرف مدرسة إيطالية متخصصة، يهدف إلى استكشاف وتثمين الموضة الجزائرية، وتحسين الجودة، وتكييف الإنتاج مع الاتجاهات الحديثة بما يستجيب لاحتياجات الأسواق الوطنية والدولية.

وتُقام فعاليات الصالون بقصر المعارض بالصنوبر البحري، في إطار دعم تطوير قطاع النسيج وتعزيز ديناميكيته على المستويين المحلي والدولي.