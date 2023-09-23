انقلابيو النيجر يتهمون أنطونيو غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا

هاجم الإنقلابيون في النيجر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهموه بعرقلة مشاركة النيجر في أشغال الجمعية العامة للمنظمة.

هاجم الإنقلابيون في النيجر، المؤسسون للمجلس الوطني لحماية الوطن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر بيان صحفي اتهموه فيه بعرقلة مشاركة النيجر في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حسب ما نقلته وكالة أنباء النيجر اليوم، السبت 23 سبتمبر، فقد اتهم الإنقلابيون في بيان الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بممارسات “من المرجح أن تقوض أي جهد لإنهاء الأزمة” في النيجر.

الإنقلابيون قالوا في بيانهم أنه “بتواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الناطقين بالفرنسية، ضل الأمين العام للأمم المتحدة في ممارسة مهمته من خلال عرقلة المشاركة الكاملة للنيجر في عمل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ”

المجلس الوطني لحماية الوطن يتهم غوتيريش برفض “الإحاطة علما بالقائمة الرسمية لمندوبي جمهورية النيجر (التي أوفدها المجلس) إلى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة”، والإستجابة “للطلب الوهمي”، يصفه البيان، “لوزير الخارجية السابق، حسومي مسعود، الذي يسعى إلى إلغاء الممثل الدائم للنيجر إلى الأمم المتحدة.”

الإنقلابيون قالوا في ذات البيان أن “جمهورية النيجر ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من قبل السيد غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.

أما بالنسبة لدور فرنسا، فالمجلس الوطني لحماية الوطن يتهمها بأنها “تهدف بشدة إلى نزع الشرعية عن حكومة النيجر وعزلها من خلال معارضة حديث ممثلينا المحترمين في هذه الهيئة العالمية”.