اولمبيك مرسيليا يكثف مساعيه للظفر بخدمات هشام بوداوي

يعتبر أحد أبرز لاعبي الوسط في البطولة الفرنسية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحركات جادة وكثيفة من نادي أولمبيك مرسيليا، للتعاقد مع الدولي الجزائري هشام بوداوي، متوسط ميدان نادي نيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما كشفه موقع “سبور.أف. أر” فإن إدارة نادي اولمبيك مارسيليا، التي تضم أيضا الدوليين الجزائريين، أمين غويري وحيماد عبلي، تواصل سعيها لتعزيز وسط ميدانها بلاعب جزائري ثالث، حيث أبدت اهتماما شديدا بهشام بوداوي، مشيرة أن هذه الصفقة

قد تزداد نشاطا بسرعة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوّه الموقع الفرنسي المتخصص بقدرات بوداوي وتعدد مهامه، ما جعله محل اهتمام عديد

الأندية الطموحة في “الليغ1” الفرنسية، لكن الموقع أوضح أن ملف بوداوي لن يكون سهلا

وأن نيس لن يفرط بسهولة في خدماته، على اعتبار أنه أحد ركائز الفريق الأساسية، في وقت يرى فيه مرسيليا لاعبا قادرا على منح التوازن لخط وسط ميدانه.

في ذات السياق، أكد المصدر “إذا تأكد اهتمام مرسيليا بالدولي الجزائري خلال الأسابيع المقبلة، فقد يصبح هذا الملف واحدا من أبرز صفقات سوق الانتقالات الفرنسية”.

من جهتها، تتابع إدارة نيس الوضع عن كثب، حيث تترقب دخول أندية أخرى على الخط من أجل خلق مزايدة تساهم في رفع قيمة الصفقة، خاصة وأن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية في الفريق.

ويعد بوداوي أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في البطولة الفرنسية خلال المواسم الأخيرة، بفضل مستوياته الثابتة وقدرته الكبيرة على الربط بين الدفاع والهجوم، وهو ما جعله هدفا لعدة أندية فرنسية وأوروبية لاسيما من الدوري الأنجليزي الممتاز.