ايتوزا: “تحويسة” بالجزائر العاصمة على متن حافلة أبطال العرب

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن تنظيم رحلات سياحية على متن حافلة أبطال كأس العرب 2021.

وكشفت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على فايسبوك، أنه ستنطلق رحلات سياحية على متن الحافلة الملكية التي نقلت المنتخب الوطني تحت عنوان “تحويسة في الدزاير”، بحافلة أبطال كأس العرب 2021، بمناسبة عطلة الشتاء ليتسنى للعائلات والزوار إكتشاف معالم وجمال الجزائر .

وأضافت أن الانطلاق سيكون يوم الإثنين 27-12-2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السابعة مساءا.

وأشارت إلى “سيكون هنالك ثلاث مسارات كل يوم نستعمل مسار والذي سنقوم بنشر البرنامج عبر صفحتنا: