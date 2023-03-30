بأكثر من 10 ملايين مشاهد.. الشروق العامة تتصدّر شاشات رمضان في الجزائر

بأكثر من 10 ملايين مشاهد لبرامجها المتنوّعة يوميا، اكتسحت قناة الشروق العامة موقع الصدارة بين القنوات التلفزيونية الجزائرية العمومية والخاصة، منذ بداية شهر رمضان.

فالشروق العامة هي القناة التلفزيونية الأكثر متابعة في الجزائر، حسب ما رصده معهد “إيمار” المتخصّص في سبر الآراء ودراسات السوق.

وأجرى المعهد دراسة لأكثر البرامج والقنوات التلفزيونية شعبية بين الجزائريين، في الفترة ما بين 2 و4 رمضان. وقد شملت الدراسة مشاركين من جميع مناطق البلاد، ومن فئات عمرية مختلفة.

وبيّنت الدراسة تصدّر قناة الشروق لقائمة أكثر القنوات مشاهدة في رمضان بنسبة تزيد عن 31 بالمئة. متقدّمة بفارق شاسع عن قناتي النهار في المرتبة الثانية (25 بالمئة)، وسميرة تي في الثالثة (16 بالمئة).

وحظيت برامج القناة البرتقالية بالحصة الأوسع من اهتمام المشاهدين من الجنسين، ومن معظم شرائح الأعمار، حسب ما تكشف عنه الدراسة.

وتمتدّ فترة ذروة المشاهدات على القناة الأولى بالنسبة للجزائريين، بين السادسة 18:00، والحادية عشر 23:00 مساء. وهي الفترة التي تعقب موعد الإفطار في ولايات وسط البلاد، إلى غاية السهرة.

وتبثّ الشروق العامة في هذه الفترة تشكيلة مميّزة من البرامج الترفيهية والدرامية، على غرار سلسلتي “البطحة” و “أخو البنات” الكوميديتين.

وإلى جانب البرنامجين السابقين، صنّفت دراسة “إيمار” كلّ من مسلسلات “الاختيار الأول”، “11،11″، و”جذع مشترك”، وحصة الطبخ “ألو شاف”، في قائمة البرامج الجزائرية الـ20 الأكثر مشاهدة في رمضان.