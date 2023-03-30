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الجزائر

بأكثر من 10 ملايين مشاهد.. الشروق العامة تتصدّر شاشات رمضان في الجزائر

الشروق أونلاين
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بأكثر من 10 ملايين مشاهد.. الشروق العامة تتصدّر شاشات رمضان في الجزائر
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قناة الشروق العامة

بأكثر من 10 ملايين مشاهد لبرامجها المتنوّعة يوميا، اكتسحت قناة الشروق العامة موقع الصدارة بين القنوات التلفزيونية الجزائرية العمومية والخاصة، منذ بداية شهر رمضان.

فالشروق العامة هي القناة التلفزيونية الأكثر متابعة في الجزائر، حسب ما رصده معهد “إيمار” المتخصّص في سبر الآراء ودراسات السوق.

وأجرى المعهد دراسة لأكثر البرامج والقنوات التلفزيونية شعبية بين الجزائريين، في الفترة ما بين 2 و4 رمضان. وقد شملت الدراسة مشاركين من جميع مناطق البلاد، ومن فئات عمرية مختلفة.

أكثر من 10 ملايين مشاهد لبرامج قناة الشروق العامة يوميا في رمضان

وبيّنت الدراسة تصدّر قناة الشروق لقائمة أكثر القنوات مشاهدة في رمضان بنسبة تزيد عن 31 بالمئة. متقدّمة بفارق شاسع عن قناتي النهار في المرتبة الثانية (25 بالمئة)، وسميرة تي في الثالثة (16 بالمئة).

الشروق العامة في صدارة القنوات الجزائرية لدى المشاهدين من الجنسين ومن معظم الفئات العمرية

وحظيت برامج القناة البرتقالية بالحصة الأوسع من اهتمام المشاهدين من الجنسين، ومن معظم شرائح الأعمار، حسب ما تكشف عنه الدراسة.

وتمتدّ فترة ذروة المشاهدات على القناة الأولى بالنسبة للجزائريين، بين السادسة 18:00، والحادية عشر 23:00 مساء. وهي الفترة التي تعقب موعد الإفطار في ولايات وسط البلاد، إلى غاية السهرة.

فترة ذروة المشاهدات على قناة الشروق العامة

وتبثّ الشروق العامة في هذه الفترة تشكيلة مميّزة من البرامج الترفيهية والدرامية، على غرار سلسلتي “البطحة” و “أخو البنات” الكوميديتين.

وإلى جانب البرنامجين السابقين، صنّفت دراسة “إيمار” كلّ من مسلسلات “الاختيار الأول”، “11،11″، و”جذع مشترك”، وحصة الطبخ “ألو شاف”، في قائمة البرامج الجزائرية الـ20 الأكثر مشاهدة في رمضان.

6 برامج لقناة الشروق العامة في قائمة الـ20 الأكثر مشاهدة في الجزائر

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