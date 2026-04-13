بابا الفاتيكان يزور قاعة الصلاة بجامع الجزائر

إلى جانب كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بولوغين

قام بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر مساء الإثنين، بزيارة إلى قاعة الصلاة بجامع الجزائر. كما طاف بمختلف مرافق الجامع الدينية والثقافية.

واعتبر الجامع في بيان أن زيارة البابا “تؤكد اعتراف العالم بالإشعاع الديني والحضاري لجامع الجزائر، وتكريسا للمكانة الدولية التي بات يحظى بها هذا الصرح، بوصفه فضاء للعلم والحوار وخدمة الإنسانية”.

وجدّد الجامع بذات المناسبة، “التزامه بالإسهام في إرساخ ثقافة الحوار، والتقارب بين الثقافات والحضارات. بما يخدم كرامة الإنسان، ويعزز قيم السلم والتعايش، في عالم يتطلع إلى الرقي والازدهار”.

كما تضمّن برنامج البابا ليون الرابع عشر في أول أيام زيارته إلى الجزائر، زيارة إلى كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بولوغين.

وحلّ البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم بالجزائر، في إطار زيارة تاريخية يجريها إلى العاصمة وعنابة بين 13 و15 أفريل المقبل. في مستهلّ جولة إفريقية تمتدّ إلى 23 أفريل.

وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التقى البابا ليون الرابع عشر في دولة الفاتيكان. خلال الزيارة الرسمية التي أجراها إلى إيطاليا صيف العام الماضي.

وتعتبر الفاتيكان أصغر دول العالم مساحة، بـ 0.49 كم مربع، كما لا يتجاوز تعداد سكانها 850 نسمة. لكنها تكتسي رمزية بالغة من كونها مركز القيادة الروحية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بأسره.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.