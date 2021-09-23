بالرغم من لباس الفتيات الفاضح لا يوجد تحرّش جنسي في اليابان.. ما الحقيقة؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدّث عن غياب شبه تامّ لظاهرة التحرّش الجنسي في اليابان، بالرغم من ارتداء النساء لملابس فاضحة.

وتضمّنت المنشورات صورة لفتيات يرتدين ما يبدو أنّه زيّ مدرسيّ موحّد بتنانير قصيرة تغطي العورة فقط، وسيقان وأفخاذ عارية!

وجاء في التعليق المرافق: “اللباس الموحّد للطالبات في كوكب اليابان ولا حالة تحرّش تذكر، فالخلل عندنا في منظومة الأخلاق والقيم”.

تداول المنشورات جاء في سياق الحديث عن التقدّم التقنيّ والانضباط الأخلاقيّ في “كوكب اليابان” كما يسمونه على مواقع التواصل، لكن ما صحة ذلك الزعم؟

أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن ما يتم نشره بشأن غياب التحرش الجنسي في اليابان غير صحيح، والسلطات اليابانيّة أصدرت تقارير عدّة خلال السنوات الماضية حول هذه المشكلة.

وأضاف التقرير أن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانيّة أجرت عام 2020 استطلاعاً شمل 149 من طلاّب المدارس ممن تعرّضوا أو كانوا على وشك التعرّض لعنفٍ جنسيّ.

كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانيّة أنّ واحداً من بين كلّ أربعة طلاب جامعيين قد تعرّض للتحرش خلال البحث عن عمل.

وأفادت الدراسة التي نشرت في شهر أفريل، والتي ترجمها موقع “اليابان بالعربي” إلى العربيّة، أنّ النسبة المئوية للضحايا بين الرجال والنساء متماثلة تقريبًا عند 26.0٪ و25.1٪ على التوالي، وكانت مرتفعة بشكل خاص بين طلاب الدراسات العليا.

وفي العام 2018، إثر فضيحة تحرّش طالت وزارة المال، سعت الحكومة اليابانية إلى توعية كبار موظفيها على مشكلة التحرش الجنسي من خلال تقديم حصص عن السلوكيات الواجب الامتناع عنها.

وما زال المجتمع في اليابان ذكورياً بدرجة كبيرة، ويصعب على ضحايا العنف الجنسي فيه الكشف عن وضعهم تحت طائلة التعرض لإهانات وتهديدات.

وفي العام 2017، أظهر استطلاع للرأي أعدته الحكومة أن 2,8 % فقط من ضحايا الاغتصاب أبلغن الشرطة بما جرى معهن، فتبعات توجيه اتهام بالاغتصاب قد تكون وخيمة العواقب، على غرار ما حدث مع الصحافية شيوري أيتو التي تلقت تهديدات بالقتل بعد اتهامها شخصية تلفزيونية باغتصابها.