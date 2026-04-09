بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يواصل تحضيراته تحسبا لوديتي جنوب إفريقيا

يواصل المنتخب الوطني للسيدات تحضيراته للمبارتين الوديتين المرتقبتين أمام جنوب إفريقيا.

ويواجه منتخب السيدات نظيره من جنوب إفريقيا، في مبارتين وديتين بجوهانسبرغ يومي 14 و17 أفريل الجاري.



وخاضت سيدات “الخضر” أمسية الأربعاء حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى، على أن تتواصل التحضيرات قبل التنقل إلى جنوب إفريقيا.

وكان المدرب فريد بن ستيتي قد أعلن الاثنين الماضي، عن قائمة اللاعبات تحسبا للمبارتين الوديتين، وهي القائمة التي ضمت 26 لاعبة.