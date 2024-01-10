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رياضة

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى بواكي تحسبا لخوض نهائيات “الكان”

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى بواكي تحسبا لخوض نهائيات “الكان”
ح.م
المنتخب الوطني

حط وفد المنتخب الوطني الرحال، ظهر الأربعاء، بمدينة بواكي الإيفوارية تحسبا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ووصلت طائرة المنتخب إلى مطار بواكي في حدود الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت الجزائر.

ويتنقل وفد “الخضر” من المطار إلى فندق الملعب، الذي سيقيم فيه خلال فترة تواجده بمدينة بواكي، لخوض مباريات الدور الأول من “الكان”.

وغادر وفد المنتخب الوطني مقر إقامته بالعاصمة لومي، في حدود الساعة العاشرة ونصف صباحا، متجها نحو المطار، تحسبا للتنقل إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وخرج وفد “الخضر” مقر إقامتهم وسط تشجيعات من طرف طاقم وعمال الفندق.

وأنهى المنتخب الوطني تربص “لومي” بالفوز على بورندي برباعية نظيفة.

وأكد جمال بلماضي نجاح التربص، خاصة مع تعود اللاعبين على الأجواء المناخية المشابهة لتلك السائدة في كوت ديفوار.

كما أعلن الناخب الوطني جاهزية اللاعبين لإسعاد الشعب الجزائري في “كان” كوت ديفوار.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب أنغولا في أول خرجة له في كأس أام إفريقيا كوت ديفوار، وهي المباراة التي ستلعب الاثنين المقبل بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب السلام ، بمدينة بواكي.

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