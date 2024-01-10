بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى بواكي تحسبا لخوض نهائيات “الكان”

حط وفد المنتخب الوطني الرحال، ظهر الأربعاء، بمدينة بواكي الإيفوارية تحسبا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ووصلت طائرة المنتخب إلى مطار بواكي في حدود الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت الجزائر.

📷| لحظة وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى بواكي الايفوارية pic.twitter.com/m1vnqNl0pb — El Capitano⭐ (@spuerlilo) January 10, 2024

ويتنقل وفد “الخضر” من المطار إلى فندق الملعب، الذي سيقيم فيه خلال فترة تواجده بمدينة بواكي، لخوض مباريات الدور الأول من “الكان”.

وغادر وفد المنتخب الوطني مقر إقامته بالعاصمة لومي، في حدود الساعة العاشرة ونصف صباحا، متجها نحو المطار، تحسبا للتنقل إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وخرج وفد “الخضر” مقر إقامتهم وسط تشجيعات من طرف طاقم وعمال الفندق.

وأنهى المنتخب الوطني تربص “لومي” بالفوز على بورندي برباعية نظيفة.

📷 صور مغادرة بعثة المنتخب الوطني الجزائري لمطار لومي بالطوغو pic.twitter.com/IQ5LS19lzO — El Capitano⭐ (@spuerlilo) January 10, 2024

وأكد جمال بلماضي نجاح التربص، خاصة مع تعود اللاعبين على الأجواء المناخية المشابهة لتلك السائدة في كوت ديفوار.

كما أعلن الناخب الوطني جاهزية اللاعبين لإسعاد الشعب الجزائري في “كان” كوت ديفوار.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب أنغولا في أول خرجة له في كأس أام إفريقيا كوت ديفوار، وهي المباراة التي ستلعب الاثنين المقبل بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب السلام ، بمدينة بواكي.