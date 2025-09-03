بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو

وصل المنتخب الوطني إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو، تحسبا لخوض مباراة بوتسوانا، في إطار الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026 .

وكان في استقبال وفد “الخضر” والي ولاية تيزي أبو بكر الصديق بوسته، وأعضاء اللجنة الأمنية للولاية، ومدير الشباب والرياضة.

وتنقل المنتخب الوطني إلى تيزي وزو تحسبا لمواجهة بوتسوانا، التي سيحتضنها ملعب حسين آيت أحمد أمسية الخميس، بداية من الساعة الثامنة.

وأجرى أشبال المدرب بيتكوفيتش حصتين تدريبيتين، بالمركز التقني بسيدي موسى، تحضيرا لمباراة بوتسوانا، على أن يختتم تحضيراته لهذه المواجهة أمسية الأربعاء، بإجراء آخر حصة تدريبية، بملعب حسين آيت أحمد.

وستنطلق الحصة التدريبية في حدود الساعة السادسة ونصف، وستكون مسبوقة بمنطقة مختلطة مع اللاعبين.