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بالصور.. تدشين برج القرآن بمدينة سطيف

الشروق أونلاين
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بالصور.. تدشين برج القرآن بمدينة سطيف
ح.م
مدرسة برج القرآن

أشرف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الإثنين، بولاية سطيف على تدشين صرح ديني جديد اختير له اسم “برج القرآن”.

وقام بلمهدي رفقة والي الولاية والسلطات المحلية بتدشين المدرسة القرآنية “برج القرآن” ببلدية سطيف والتي تتربع على مساحة تقدر بـ430 متر مربع وتتكون من 7 طوابق.

كما تصل الطاقة الاستيعابية للمدرسة القرآنية إلى 1200 طالب، حيث تم  تجهيزها بتقنيات حديثة.

وحل وزير  بلمهدي الاثنين، بولاية سطيف في زيارة عمل وتفقد، للإشراف على افتتاح فعاليات الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المرشحين للمسابقات الدولية، وانطلاق اللقاء الجهوي للشرق الخاص بالتعليم القرآني.

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