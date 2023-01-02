بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية

القصر الذي سيقيم فيه كريستيانو رونالدو

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو من المقرر أن يقطن في قصر يبلغ سعره 14 مليون يورو، بمنطقة المحمدية بالرياض عاصمة السعودية.

وحسب ذات الصحيفة فإن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، ثلاث فيلات إضافية مجاورة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا للقصر في حي فاخر بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت: ” سيستمتع كريستيانو رونالدو وعائلته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس إذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحد أبرز المقيمين في البلاد الإسلامية”.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة التي يتواجد بها القصر قريبة من ملعب النصر، وتتميز بتوفر العديد من حمامات السباحة، ودور الحضانة، والعيادات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم.

هذه هي تفاصيل حفل تقديم رونالدو في النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، تفاصيل حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن رونالدو سيصل أمسية الاثنين إلى الرياض، رفقة عائلته ومستشاريه الماليين في طائرة خاصة.

وأضافت الصحيفة أن موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر سيكون الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحسب “الرياضية”فإن الحفل لمدة ساعتين، وسيلقي كلمة قصيرة في ملعب مرسول بارك، الذي من المنتظر أن تمتلئ مدرجاته بـ30 ألف متفرج.

وستطرح تذاكر حفل تقيم رونالدو، الإثنين في ملعب مرسول بارك.

وسيقيم النجم البرتغالي في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الرياض حتى يتم تجهيز سكنه بالكامل.

النصر السعودي يجني أولى ثمار تعاقده مع رونالدو

ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر السعودي بنسبة 34% ، بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص في قيمة وأسعار اللاعبين والأندية، فإن القيمة السوقية للنصر وصلت إلى 79.10 مليون يورو، في اليوم الأول من فتح باب الانتقالات الشتوية.

وحافظ النصر على موقعه في صدارة قائمة أغلى أندية قارة آسيا التي كان يتصدرها بعد الانتقالات الصيفية الماضية، متفوقا بفارق كبير على صاحب المركز الثاني الهلال “49.63 مليون يورو”، وثالثا الشارقة الإماراتي بـ”37.01 مليون يورو”.

وبات النصر صاحب أعلى قيمة سوقية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى آسيا فهو يتفوق من ناحية القيمة السوقية بفارق شاسع عن أندية قارة إفريقيا الذي يعد الأهلي المصري في المرتبة الأولى بـ “28.40 مليون يورو”، ويبتعد كثيرا عن متصدر قائمة اتحاد أوقيانوسيا نادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلاندي صاحب 6.57 مليون يورو.