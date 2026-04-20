بالفيديو.. “الكاف” تشيد بأداء الحارس أسامة بن بوط

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالأداء البطولي لحارس مرمى اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، في مباراة الإياب أمام أولمبيك آسفي.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو، لأسامة بن بوط، خلال تصديه لواحدة من أخطر محاولات آسفي خلال المباراة

وجاء في تعليق “الكاف” على التصدي الذي قام به حارس اتحاد العاصمة: “ما هذا التصدي الرائع يا بن بوط “.

وتصدى الحارس أسامة بن بوط للعديد من المحاولات الخطيرة، في مباراة الإياب أمام آسفي، وساهم بشكر كبير في بلوغ اتحاد العاصمة نهائي كأس “الكاف”.