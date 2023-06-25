بالفيديو: الكسكسي أصله جزائري وهذا الدليل!

استعرض نجم العلوم، محمد دومير الدليل القاطع على جزائرية الكسكسي، خلال حلوله ضيفا على برنامج 60 دقيقة حقيقة الذي تعرضه قناة الشروق نيوز.

وقال دومير إن مما حقق فيه ونشر حوله هو طبق الكسكسي، الذي توصل من خلال أبحاثه إلى أن أصله جزائري وليس مغربي، مؤكدا بأنه بدأ عندنا ثم أصبح مغاربيا ومن بعدها انتشر في المطاعم العالمية.

واستعرض صورة لشظايا، لافتا بأنها تعود لأقدم كسكاس عرفه التاريخ، يزيد عمره عن 25 قرنا حسبه، وجدته إحدى الحفريات الأثرية بمدينة أقبو ببجاية داخل غار بجبل.

وأضاف أن نص البحث يشير إلى أن الفحوصات التي أجريت للمواد العضوية التي كانت موضوعة داخله كشفت عن وجود حبيبات على شكل كسكسي.

وأوضح نجم العلوم أن الدليل القاطع والمادي على أن براءة اختراع الكسكسي تعود لأيد جزائرية وجد منشورا في مجلة علمية محكمة، والتي تحدثت بالتفصيل عن الكسكاس الذي وجد في مدينة أقبو ويعود لعصور ما قبل الميلاد.

يذكر أن طبق الكسكسي يثير منذ سنوات نزاعا حادا بين الدول الجارة الثلاث الجزائر والمغرب وتونس. كل دولة تريد أن تدرج طبق “الكسكسي” في قائمة التراث العالمي لليونسكو باسمها، نظرا لقدم هذا الطبق واختصاص الدول الثلاث في تحضيرها.

ويؤكد الخبراء أن تاريخ طبق الكسكسي يعود إلى الفترة 202-148 قبل الميلاد حيث تم العثور على أواني طبخ تشبه تلك المستخدمة في تحضير الكسكسي في مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا البربري الذي وحد مملكة نوميديا التي كانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا.

كما سمحت عملية تنقيب بمنطقة تيارت في الجزائر بالعثور على بعض الأواني من بينها القدر المستعمل في تحضير الكسكس يعود تاريخها للقرن التاسع.