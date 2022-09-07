بالفيديو.. طبع وتوزيع النسخة الأولى من كتاب اللغة الانجليزية  

تمت، الأربعاء، عملية طباعة وتوزيع النسخة الأولى من كتاب اللغة الانجليزية للسنة الثالثة ابتدائي.

ونشرت الإذاعة الأولى على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك فيديو لبداية طبع النسخة الأولى من كتاب اللغة الانجليزية وانطلاق الشحنات الأولى لتوزيع الكتاب على مستوى الولايات.

تكوين أساتذة الإنجليزية في الطور الابتدائي ابتداء من الخميس

تواصل مديريات التربية عبر ولايات الوطن توزيع مناصب أساتذة اللغة الانجليزية في الطور الإبتدائي، تحسبا للشروع في عملية التكوين بدء من 8 سبتمبر إلى غاية 19 من نفس الشهر.

وفي ولاية تبسة كشف مدير التربية لخضر بن مازوز أنه تم تخصيص 94 منصبا موزعين على 425 ابتدائية ،حيث يقوم كل أستاذ بتدريس 12 فوجا، بمعدل ساعة ونصف أسبوعيا.

وكان وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد قد أكدأنّ منهاج تدريس الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي، والكتاب الخاصّ بالمادة، وكذا جميع التنظيمات التربوية اللازمة “ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بالمدارس، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون”.

كما أمر الوزير مديري التربية بضبط قائمة الأساتذة المترشّحين لتدريس الإنجليزية في المدارس الابتدائية، على مستوى النظام المعلوماتي لقطاع التربية .

“وسيتكفل النظام المعلوماتي للوزارة، آليا، بترتيب المسجلين للعمل كأساتذة متعاقدين لتدريس اللغة الإنجليزية، وفق معايير مدروسة، تحسّبا لاستدعائهم لاختيار مكان العمل حسب الأولوية في الترتيب.

يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرر إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي خلال مجلس الوزراء شهر جوان الفارط.