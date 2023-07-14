بالنسبة لحاملي البكالوريا .. هذا جديد الدخول الجامعي

أقرت وزارة التعليم العالي ترتيبات بيداغوجية جديدة خاصة بالموسم الجامعي 2023-2024 تصب في إطار تعزيز ميدان العلوم والتكنولوجيا من خلال فتح جملة من العروض أمام حاملي البكالوريا الجدد.

وحسب ما كشف عنه المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، علي شكري لوكالة الأنباء فإن السنة الجامعية المقبلة ستعرف تعزيز التكوين في ميدان العلوم والتكنولوجيا.

واوضح أن ذلك سيكون عبر تقديم عروض تأهيل جديدة, من بينها 89 عرض تكوين لشهادة المهندس عبر 52 مؤسسة جامعية لترتفع عروض التكوين في هذا المجال إلى 128، حيث تم لأول مرة تأهيل عروض تكوين عن بعد عبر 12 جامعة نموذجية، مقسمة على 6 شهادات ليسانس و6 شهادات ماستر.

كما ينتظر أن تتضمن بطاقة الرغبات تمكين حاملي شهادة البكالوريا من التسجيل لنيل شهادة جامعية مزدوجة، وذلك عبر 6 جامعات نموذجية تتيح للطالب سلك مسارين ليتحصل على شهادتين جامعيتين.

وبخصوص عروض التكوين الجديدة التي سيعرفها الدخول الجامعي 2024/2023، أبرز المدير العام للتعليم والتكوين أنها بلغت 104 عرض تكوين في الليسانس و245 في الماستر من بينها 84 عرض تكوين ذو طابع مهني.

كما سيتم فتح عروض تكوين جديدة ضمن شبكات موضوعاتية تقوم على الجمع بين عدة مؤسسات جامعية، على غرار “تحلية مياه البحر والمياه المعالجة” التي تجمع بين جامعتين ومدرستين.

كما تشمل الشبكات الموضوعاتية تخصص الهيدروجين الأخضر وكذا معالجة المياه المستعملة, حيث تتوزع الشهادات المقدمة على شهادة ماستر, مهندس وشهادة ما بعد التدرج المتخصص.

من جهة ثانية، ينتظر أن يتم تعزيز نقاط التكوين في عدة تخصصات من خلال فتح ملحقات تابعة للمؤسسات الجامعية، على غرار العلوم الطبية التي ستعرف فتح 14 ملحقة عبر 14 مؤسسة جامعة تابعة لكليات الطب الحالية لضمان التكوين ما قبل العيادي، وهي نفس الاستراتيجية التي سيستفيد منها طلبة تخصصي الصيدلة والبيطرة.

كما سيشمل تعزيز التخصصات الجامعية شبكة المدارس الوطنية العليا من خلال استحداث المدرسة الوطنية العليا في علوم النانو والمدرسة الوطنية العليا في الأنظمة المستقلة ضمن القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله, إلى جانب استحداث مدرسة عليا جديدة للأساتذة بسعيدة وتكوين أساتذة التربية البدنية للابتدائي عبر 7 مدارس عليا وتكوين أساتذة في اللغة الانجليزية للابتدائي عبر 8 مدارس عليا.