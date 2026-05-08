بجاية: حجز أزيد من 13 ألف قرص إكستازي مخبأة داخل علب حلويات

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد” بميناء بجاية، من إحباط محاولة إدخال 13.334 قرص من مخدرات إكستازي، كانت مخبأة بإحكام داخل علب حلويات.

وأفاد بيان للجمارك، نشرته على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن العملية تمت خلال مراقبة باخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي.

كما أسفرت العملية عن حجز 548 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج، إضافة إلى مبلغ 3335 أورو، مع توقيف المخالف وحجز وسيلة النقل وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

