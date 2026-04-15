-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بحث توسيع التعاون الجزائري الأوكراني في شعبة الألبان

الشروق أونلاين
  • 433
  • 0
بحث توسيع التعاون الجزائري الأوكراني في شعبة الألبان
الشروق أونلاين
التعاون الجزائري الأوكراني في شعبة الألبان (تعبيرية)

بحثت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مع وفد أوكراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الغذائية، لاسيما شعبة الحليب ومشتقاته، مع التركيز على فرص تموين السوق الوطنية وتطوير الشراكات الصناعية.

وجاء ذلك خلال لقاء يوم أمس الثلاثاء جمع رئيس الغرفة، الطيب شباب، بسفير أوكرانيا لدى الجزائر، أولكسندر فورونين، مرفوقا بالنائب الأول لرئيس المصلحة الحكومية الأوكرانية لسلامة الأغذية وحماية المستهلك، أوسيان أوليه، إلى جانب وفد من رجال الأعمال الأوكرانيين، بحضور رئيسي غرفتي التجارة والصناعة لولايتي تيزي وزو وبومرداس.

ويندرج هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الأوكراني في صالون الإنتاج الزراعي الغذائي “جازاغرو”، المنظم من 12 إلى 15 أفريل الجاري.

وخلال اللقاء، قدم الوفد الأوكراني عرضا حول قدراته الإنتاجية في مجال الألبان، معبرا عن اهتمامه بتصدير منتجاته إلى الجزائر، على غرار مسحوق الحليب والأجبان ومختلف المشتقات، إضافة إلى عرض تجهيزات ومعدات صناعية ذات صلة.

من جهته، شدد السفير الأوكراني على أهمية تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2021 بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الأوكرانية، والمتعلقة بإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، معتبرا أن تحيين هذه الآلية من شأنه دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد