بحوث فلكية تكشف تاريخ أول أيام عيد الأضحى.. والرأي النهائي للسعودية

كشفت بحوث فلكية تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكنها أشارت إلى أن الرأي الأخير للملكة العربية السعودية، لارتباطه بنسك الحج.

وبحسب ما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تفاصيل موعد أول أيام عيد الأضحى 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، موضحًا أنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 6 جوان، وهو يوم الرؤية.

وأوضح المعهد في تقرير صادر عنه،نشرته وسائل إعلام محلية، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 جوان 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 جوان المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 جوان 2024.

ولكن بحسب المعهد القومي للبحوث سيكون الرأي النهائي للسعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بنسك الحج.

وعن رؤية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445، أوضح المعهد أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة.

إجازة عيد الأضحى في الجزائر

وعلى اعتبار أن عيد الأضحى سيكون بتاريخ 16 جوان 2024 حسب الحسابات الفلكية ستكون الإجازة في الجزائر ثلاثة أيام إلى غاية الثلاثاء 18 جوان 2024.