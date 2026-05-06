بداري يستقبل صاحبة براءة اختراع في النانوتكنولوجيا

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ظهيرة اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، صاحبة اختراع في مجال النانوتكنولوجيا، نسرين مرسلي، المتحصلة حديثًا على شهادة ماستر في البيوكيمياء التطبيقية من جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، وذلك في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال الجامعية.

وخلال اللقاء، تم عرض تفاصيل الاختراع الذي طورته الباحثة، والذي يندرج ضمن تطوير أنظمة علاجية مبتكرة تعتمد على توظيف الجزيئات النانونية، بهدف تحسين الكفاءة الحيوية للمركبات الطبيعية ذات الخصائص العلاجية، من خلال تعزيز امتصاصها داخل الجسم وتوجيهها بدقة نحو الهدف العلاجي، بما يساهم في رفع فعاليتها.

كما أشاد الوزير بالمشروع الاقتصادي الذي تعمل عليه نسرين مرسلي في مجال التغذية العلاجية، والذي يهدف إلى تطوير حلول غذائية مدروسة علميًا لدعم الصحة والوقاية من الأمراض، حيث تحصّلت على علامة “لابل مشروع مبتكر” في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن صاحبة الاختراع استفادت من التمويل عبر مشروع “Protomarket”، وأن مشروعها الاقتصادي مُوطّن بجامعة بومرداس، في إطار مساعي دعم تحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد.