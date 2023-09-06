بداري يقف على آخر ترتيبات الدخول الجامعي

بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1..

وقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الأربعاء، على آخر ترتيبات الدخول الجامعي المقبل للسنة الجامعية 2023-2024.

وقام الوزير كمال بداري بزيارة كلية الحقوق لجامعة الجزائر 1، “حيث تلقى شروحات مفصلة حول الترتيبات التي تم إتخاذها مع عودة الأساتذة”.

وإقترح الوزير حسب بيان الوزارة على كلية الحقوق “مسارات تكوينية في إطار الشهادة المزدوجة. وفتح أفق جديدة للكلية في هذا المجال”.

كما أكد بداري على “تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الرقمنة (التعليم عن بعد، المكتبة الرقمية..). مما يسمح بتسيير حسن لمختلف النشاطات البيداغوجية”.

وشدّد الوزير بداري على جعل كلية الحقوق “مركزا للإشعاع العلمي والبحثي. وذلك من خلال تمديد ساعات فتح المرافق البيداغوجيا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، لخلق نشاطا بالكلية يعكس حقيقة الجامعة الجزائرية العصرية”.